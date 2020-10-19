我国暂停为美国礼来冠病抗体药物测试招募新病患

（早报讯）美国制药公司礼来上周宣布暂停测试一款冠病抗体药物后，参与相关国际临床试验计划的我国国家传染病中心，也已停止招募病患参与测试。本地迄今只有一名病患参与药物测试，目前状况良好。

基于安全考量，礼来（Eli Lilly）10月13日宣布暂停对一款名为LY- CoV555的单克隆抗体（monoclonal antibody）药物进行测试。这项由美国国家卫生研究院资助的ACTIV-3临床试验，原本已进入第三阶段，目标是观察药物对住院病人的效用，以及对护老院院友的预防效果。

随着礼来的试验喊停，我国的相关计划也生变。我国国家传染病中心今天（10月19日）答复《联合早报》询问时指出，当局已根据ACTIV-3安全监察委员会的指示，“立即暂停筛选和招募”新的冠病患者参与试验。

不过，国家传染病中心强调，计划暂停并不影响已加入试验的患者疗程。迄今，本地有一名病患参与试验，目前情况良好，未出现由药物引起的不良反应。

国家传染病中心也说，ACTIV- 3委员会正在详细审查相关的研究数据，并会在未来几周内告知试验计划是否可继续安全地进行。

国家传染病中心是从10月初开始为计划招募病患，并有意邀请其他医院加入，目标是招募100名参与者。

全球ACTIV-3临床试验自8月开始，至10月初已招募到260名来自美国和丹麦的病患，新加坡是美国以外的先锋试验站。

礼来公司是继美国强生公司之后，暂停测试冠病药物的药厂之一。因其研发的冠病疫苗在临床测试中有接种者出现未能解释的病症，强生公司10月12日暂时叫停测试。