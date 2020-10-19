戴森以6200万元脱售华利世家豪宅 净亏1180万元

（早报讯）戴森公司创始人詹姆斯·戴森（James Dyson）去年6月豪掷7380万元买下华利世家（Wallich Residence）的超级顶层豪宅后，日前已以6200万元的价格将豪宅卖出，净亏1180万元。

戴森公司发言人接受《联合早报》询问时说，公司无法对戴森家族的个人财产或事务发表评论。但公司证实，戴森购买的顶层单位日前已接受一份购买要约。公司未透露交易价格和详情。

公司发言人也强调说：“戴森家族将继续保留在新加坡的住所。戴森公司依然致力于扩大它在新加坡的研发足迹和其他业务。”

戴森当时透过妻子迪尔德丽（Deirdre）名义买下的华利世家豪宅，被誉为新加坡最贵的“空中别墅”，可通过私人电梯直入，拥有5间卧室、一个可以容纳600瓶酒的酒窖、私人泳池、按摩池以及一个城市观景的私人花园等。

据了解，买家是印尼出生的大亨廖凯原（Leo KoGuan），他是美国廖凯原基金会主席和美国国际软件屋公司（SHI）的创办人和主席，今年4月以14亿美元财富位列”福布斯全球亿万富豪榜“的第1513位。

该交易是由第一太平戴维斯（Savills）代表卖方进行，转售价相当于每平方英尺近3000元。记者已询问该房地产咨询公司，至今还未收到回应。

一些市场人士受询时，对此消息并不感到惊讶，并指出戴森自去年7月以超过4100万元买下植物园古鲁尼路（Cluny Road）的一栋优质洋房后，就有意脱售华利世家的顶层单位。

ERA产业区域营销董事符策铭表示，他之前听说戴森想卖掉这个单位，却没想到他会怎么快就卖出。他说：”戴森才一年多就卖出这单位，单单卖方印花税就得支付很多了。“

根据卖方印花税（SSD），戴森因为在购买的第二年就出售该房产，须支付售价8％的卖方印花税，即接近500万元。此外，戴森夫妇作为新加坡永久居民，除了支付4％的买方印花税（295万元）外，如果这是他们在新加坡首个房地产项目，他们还须支付5％的额外买方印花税（ABSD），相当于369万元。