私运二醋吗啡入境 保安二度逃死刑

（早报讯）马来西亚籍保安走私二醋吗啡进我国，三年前经由审讯后，被判处坐牢15年及10下鞭刑。他原本逃过死刑，但是控方前年上诉后，三司改判他死刑。如今，案件再次峰回路转，五司今早推翻三司的裁决，保安因此二度逃过死刑。

由大法官梅达顺、上诉庭法官潘文龙、朱迪柏拉卡斯、郑永光和庄泓翔组成的五司今早（10月19日）在最高法院上诉庭做出裁决。

大法官在判词中指这是一起“特殊的案例”，主要原因是法庭在去年改变了立场，重新审视要如何确认犯下毒品相关罪行的被告到底知不知情。

《联合晚报》日前报道，葛毕是在2014年12月11日，将超过40.22克的二醋吗啡（diamorphine）藏在电单车内，在通过兀兰关卡运进我国时被逮捕。他被指企图走私A级毒品，而且二醋吗啡的分量超过30克，因此面对死刑。

葛毕不认罪。审讯中，辩方律师指被告虽然知道自己在运毒，但他根本不知道什么是二醋吗啡。雇用葛毕的人告诉他，他运送的毒品“不严重”，被逮捕后“最多也只是罚款坐牢”。

高庭法官李兆坚同意辩护律师的看法，将控状改为企图走私C级毒品，并且判被告坐牢15年，鞭打10下。控方不满裁决上诉至最高法院上诉庭，要求由大法官梅达顺、上诉庭法官朱迪柏拉卡斯和郑永光组成的三司，恢复原有的控状。

三司当时判控方上诉得直，判被告死刑。

但是，上诉庭去年在另一起案重新定义如何确认被告是否“知情”后，代表律师拉维今年2月提出刑事动议，指被告不该被判处死刑，请求上诉庭重新检讨判决。

五司同意检讨后，今天做出了裁决，指按照法庭新的立场来说，证据不足以证明被告知道自己在走私A及毒品，但是他却承认走私了C级毒品，因此维持高庭最初的判决，判他坐牢15年及10下鞭刑。