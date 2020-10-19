全岛仅285间 三房“有地组屋”百万元成交

（早报讯）本地不少年轻买家对罕有的三房排屋式组屋单位情有独钟，当中位于惹兰峇合宜亚的三房式“有地组屋”以百万元高价成交。

根据新加坡房地产联合交易网SRX，一个位于惹兰峇合宜亚的三房式“有地组屋”上个月以100万元的转售价格成交，这套房子的屋龄已经48年，剩余地契约51年。

在我国，公众较为熟知的居民住宅包括组屋、公寓、排屋等，但本地还有一种罕见的“有地组屋”，它像排屋一样是多幢相连的双层房屋，但它其实并非私人住宅，而是政府组屋。

这样的组屋全岛只有285间。房地产代理公司博纳集团的小组董事欧丽萍表示，本地只有加冷黄埔区和女皇镇有这类型的房产。她也在去年4月卖出其中一套位于惹兰峇合宜亚的三房式“有地组屋”。

根据建屋发展局的网站，当时这个组屋的成交价是75万元，剩余地契是约52年。

欧丽萍透露，买家是一个年轻家庭，男主人从小就希望住上有地住宅，而拥有这样的组屋，可谓是以最具性价比的方式圆了他的梦想。

欧丽萍表示，虽然只有三房式，但物以稀为贵，这样的房子还是很受喜欢“排屋”的年轻人喜爱。

早前报道也显示，两年前这样的三房式“有地组屋”还曾以118万5000元的价格成交。

以组屋价格在市中心买“排屋”，许多人梦寐以求。

ERA房地产公司总裁蔡奇合说，这样的房子即使屋龄再高，还是很受欢迎。

“通常女皇镇一带的有地住宅最少都要200、300万元以上，而即使这样的房子屋龄只剩40至50年，以组屋价格获得较市中心地段的有地住宅仍然是很难得的。这对于想要买排屋的人来说非常具有吸引力。”

他表示这类房子通常是三房式、两层楼，一楼通常是厨房、客厅、一间卧房，二楼则是主人房和另一间卧房，房子面积不会太大，也不会像排屋一样有停车位。