农场游玩遇雨天叫不到车 情侣遇好心司机搭顺风车

（早报讯）暖心事！职能治疗师与女友趁休假日结伴游农场，却遇上雨天没车肯载，所幸好心司机经过让他们搭了顺风车。

在本月8日傍晚时分，唐甸和（29岁，职能治疗师）和女友司徒恩（28岁，营养师）趁着休假日，搭乘私召车来到林厝港梁宙路（Neo Tiew Road）一带的几个农场游玩，最后一站是宝莱坞农场，到了傍晚5点多的时候，农场打烊。

“我们原定要在6点30分回到碧山，跟女友父母共进晚餐，但拿出手机，试了Grab和Gojek应用程序，却找不到私召车。”

最后，他们尝试康福德高的手机应用，车费33元，等了30分钟，还是等不到一辆德士，他们决定步行回到林厝港，然后尝试搭巴士到最靠近的地铁站，才搭私召车。

“我们当时走在马路上，后面还有一些大卡车不耐烦地鸣笛警示，但那里根本没有行人道。”

到了傍晚6时许，他们打算发简讯给女友父母，向他们道歉，告诉他们会迟到。

“突然一辆灰色本田轿车在我们身后驶来，一名男司机放慢车速，向我们微笑挥手，问我们要搭顺风车吗？当时我们开心极了。”

他透露，托这名司机的福，才能准时赴约吃饭，因此很感激对方，想找到他好好答谢。

司机家住德曼花园，为了把他们载到裕廊东地铁站，特地绕路而行，他们因此很感激，在车上一直问他的名字，但对方却不肯透露。

“聊天的当儿他说自己30岁，结了婚，有两个孩子。他身形微胖，留着一个小胡子，当时身穿一件黑色上衣和牛仔长裤，我们很希望当面跟他说声谢谢。”

他们感叹，不常看到这么热心的新加坡人，让陌生人搭顺风车，希望更多人这么做。