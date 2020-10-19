在环境局殡葬设施提供服务的承包商明年起须注册

（早报讯）明年1月起，提供掘墓、处理骨灰灵位牌匾相关服务、竖立墓碑或纪念碑的承包商必须向国家环境局注册才能使用当局所管理的殡葬设施。

环境局今午（10月19日）发文告宣布以上消息，同时推出一系列与接收及运送遗体有关的新准则，以改善殡葬业的水准。

文告指出，需要承包商注册的新条例是为了加强殡葬业的透明度以及确保承包商负起应尽责任。明年1月起，欲在环境局旗下设施提供掘墓、处理骨灰灵位牌匾相关服务、竖立墓碑或纪念碑的承包商，都必须向环境局注册。当死者亲属申请在环境局管理的设施进行这些工程的准证时，也只能雇用已向环境局注册的承包商。

承包商向环境局注册无须缴付任何费用，但每三年必须更新注册。相关承包商已经在本月16日接获通知，让他们有足够的时间在明年1月前向当局注册。任何注册承包商或其员工如果被发现从事未经授权的活动，环境局按照违例的严重性，采取适当的行动，例如发出书面警告或者撤销注册。

另外，环境局也推出主要涵盖接收与运送遗体的工作准则，比如灵车和运送遗体车辆操作员或驾驶员的角色和职责，以及如何为这些车辆进行保养和消毒。

文告指出，一些行内的最佳作业方式包括运送遗体的车辆必须封闭起来，以维护死者的尊严；车辆或灵车开始行驶前，确保有固定机制让遗体或棺材能稳固地运送，以及确保车辆都经过适当的清洗和保养。