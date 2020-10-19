国大保证将联系学生组织 对男教员行为不当事件做出回应

（早报讯）新加坡国立大学男教员遭解雇一事曝光后，两个学生组织分别发表声明，敦促校方更及时地与学生分享信息，并确保任何遭受性侵害的学生得到照顾。

国大星期一（19日）晚上对此作出回应，表示会仔细考虑各项建议，在适当时候进一步联系两组织。

国大发言人回应《联合早报》询问时说：“校方知道有学生组织发表了声明。我们也感谢学生提出顾虑，与我们分享建议。”

发表声明的是国大学生会以及非正式组织“支持国大校园安全联盟”。学生会在致全体国大生的信函中表示将坚定地站在事件受害者这一边，并且也强烈谴责所有不当的性行为。

涉案男教员费南多博士（Jeremy Fernando）解雇前是香灰莉木学院的非住校教授。国大在接到两名女学生投诉后，经内部调查证实费南多行为不当，并在约两周前将他开除。

不过，校方直到星期天（17日）才发电邮告知该学院学生，因缺乏沟通引起学生不满。

支持国大校园安全联盟就指出，学生必须透过看新闻报道才知道事件细节，主要因校方没有及时分享信息，这令人感到失望。

该组织说：“我们完全理解要保护受害者身份。但这不等同于默不作声。”

联盟希望校方能进一步对事件做出澄清，也公开国大教职员行为守则的内容。