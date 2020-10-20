汤申路旧楼住户因南北交通廊道建筑工程须暂时搬迁

（早报讯）配合南北交通廊道建筑工程，汤申路一座已有56年历史的商住两用旧楼的业主和租户须在最迟明年3月暂时搬迁，约两年后才能迁回原址。据知，陆路交通管理局正同受影响住户和租户商讨有关赔偿的事宜。

这座于1964年建成的旧楼位于汤申路68号至74号，在大华广场（United Square）斜对面，共四层楼高有16个单位，包括地面层的四家店铺，楼上则是住屋单位。兴建中的南北交通廊道（North-South Corridor）部分隧道将建在汤申路地底下，距离这座建筑仅约五六公尺。

陆交局答复《联合早报》询问时指出，专业工程师的勘查显示，由于地底土壤移动，这座旧楼的地基已随时间推移而移位，不过工程师在完成评估后认为，旧楼仍能安全居住。

陆交局将从明年第二季起，在这座旧楼附近展开南北廊道建筑工程。为确保隧道挖掘工程万无一失，陆交局会在建筑工程展开前，先施工巩固旧楼的结构。有鉴于此，所有住户和租户最迟须在明年3月暂时迁至他处。结构巩固工程预计会在2023年上半年完成。

发言人透露，当局已于上个月向所有住户和业主发出通知。“陆交局也正同受影响的商户和住户联系，了解他们的需求并尽可能给予协助，以便将搬迁造成的影响降至最低。”