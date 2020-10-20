周二开市前可关注股票

（早报讯）本地股市昨天上扬，反映蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报2543.57点，涨10.55点或0.42％。这是因为美国财政刺激配套提供的希望以及中国经济复苏，促使亚洲各地股市昨日多数攀升。

美国股市方面，华尔街主要股指周一隔夜收低，因华盛顿议员似乎仍难以在周二前就冠病刺激计划达成协议，这是让援助议案在11月3日大选前获得通过的最后磋商期限。

道琼斯工商指数收低1.44%，标普500指数收低1.63%，纳斯达克指数收挫1.65%

下列为今早开市前可关注股票：

1. 物流业在冠病疫情期间表现稳健，促使丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）第二季可派发收入同比增长6.2％至7831万元，每单位派息2.055分，同比上升1.5％。

信托周一闭市后公布2020/21财年截至9月底次季业绩，总营收同比增8.3％至1亿3185万元，因现有房地产收入增加、上财年收购的资产带来营收，以及位于上海的丰树欧罗物流园第二期改建工程近期完工首次做出贡献，抵消了给予合格租户的租金回扣。信托的净房地产收入同比增加8.9％至1亿1885万元。

2. 吉宝房地产信托（Keppel REIT）第三季来自营业的可派发收入同比增加4.6％，报4760万元；第三季房地产收入同比增5.7％至4480万元，净房地产收入增7.2％至3560万元。

信托发布业务报告指出，第三季来自营业的可派发收入同比增加，主要归因在7月初落成的墨尔本房地产（311 Spencer Street）开始作出贡献以及利息开销下降。

来自营业的可派发收入不包括任何资本收益的派发，有关数据将在发布全年业绩时披露。

3. 天秤集团（Libra Group）昨天宣布，它和Kin Xin Engineering已在10月16日向高庭申请延长在10月30日到期的债务延期偿付令，聆讯在30日举行。

4. 新航（SIA）昨日透露，它发售附加股筹得的88亿元资金，在6月8日至10月13日期间已使用了62亿元，其中20亿元用于偿还银行贷款、13亿元用于营运开销、11亿元用于机票退款、16亿元用于偿还信用贷款和赎回票据、2亿元用于飞机付款。

5. 新邮政（SingPost）将以8500万澳元（8410万新元），收购澳大利亚物流公司Freight Management Holdings Pty Ltd的38％股权。后者截至6月底的2020财年扣税前盈利为2030万澳元，息税折摊前盈利（EBITDA）为2600万澳元，净资产值2600万澳元。