青年违法群聚打架闹事 父母要求门禁提早

（早报讯）19岁青年阻断期间擅自离开住家与7友人在旅馆喝酒，怎料和住客发生打架风波被捕，父母昨（19日）在庭上要求将他的门禁提早至7时。

这起打架事件发生在今年5月2日深夜近11时，被告古玛（Kotta Kumar Jeswanth，19岁）承认一项滋事打架和抵触一项冠病19（临时措施）法令，5名友人随之也被控上庭。

根据案情，其中一名友人在卫德路上段订了一间旅馆，准备和被告一群人畅饮，案发当日被告在没有合理的理由下离开住家到旅馆喝酒。

一群人闹哄哄喝酒至10时，部分友人下楼抽烟，其中一人和旅馆住客发生口角。

事后，打架的两人与各自的朋友出来抽烟，双方再度碰头，又爆发口头冲突，被告听到叫喊声，循声查看。

怎料，被告友人出手揍了住客一拳，导致场面失控两帮人开打，期间被告也揍了住客一拳，也拳打住客友人。

双方消停一阵子后，住客友人拨电报警，事后返回现场后，被告友人的挑衅行为再度点燃双方的怒火，第二次扭打成团。

这起打架事件遭旅馆对面的居民录下，警方事后抵达现场，将被告和他的友人逮捕。

另外被告也承认，在去年9月11日傍晚6时和友人于裕廊西91街第967B座组屋附近骑电动踏板车时，辱骂一名路人，甚至掴掌对方。

控方表示被告没有案底，基于他年龄尚小也有忏悔之意，不反对让被告接受缓刑监视评估，看他是否适合。

代表律师指，被告有愤怒管理问题，也因喝酒才闹事，父母将监督被告接受辅导。

法官表示被告的罪行均是饮酒后发生，要求被告戒掉喝酒，另外被告的父母也在庭上要求将被告原本10点的门禁提早至7时，案件将在11月30日下判。