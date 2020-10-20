警方五天突击 扫黄又扫赌 31人被捕

（早报讯）中央警署警员展开为期五天突击行动，扫黄又扫赌，逮捕年龄介于24岁至76岁之间的23名男子及八名女子。

警方今天（10月20日）发文告表示，自10月14日起，针对非法赌博及卖淫等，在全岛包括直落布兰雅弯、吉兰丹巷、齐贤街等多个地方，展开突击行动，共有31人被捕。

其中，七名年龄介于24岁到39岁的女子涉嫌卖淫，被警方逮捕。涉案女子相信是在网上打情色广告，之后利用私人公寓及组屋单位提供性交易。

记者日前跟随警方来到齐贤街（Chay Yan Street）的一个组屋单位，目睹突击过程，三名疑外籍女子在淫窟被逮捕，而两名在场男顾客也接受警方的问话。

另外，年龄介于46岁到76岁的23名男子及一名女子则因涉赌被捕，警方在行动中起获现金8300元。

目前，警方调查仍在进行中。

警方文告强调，将继续强力取缔非法卖淫活动，并提醒房东应确保租户或住客不在单位或房内从事卖淫活动。

允许租客在单位内卖淫的房东，将被判最长三年监禁，罚款最多3000元，及两者兼施。重犯者则面临最长五年监禁，或罚款最多10万元，或两者兼施。靠他人卖淫为生或从中谋取利润者，一旦罪成，可判监禁最长五年，及罚款高达1万元。

“卜基”或提供远程赌博罪名一旦成立，可被判罚款2万元到20万元，及监禁最长五年。“卜基”下注罪名成立，可被判罚款最多5000元，或监禁六个月，或两者兼施。