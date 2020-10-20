公众参与大型活动前须先接受抗原检测

（早报讯）从10月中到12月，政府将在指定的大型活动试行新的冠病检测方式，在活动举行前要求参与者先接受抗原快速检测（antigen rapid tests)。这些大型活动包括商务活动、婚宴、现场表演和体育活动。

卫生部长颜金勇今天（10月20日）在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，试行新检测法是为了确保更多活动能安全重启，以及降低大型活动的病毒传播风险。

出席大型活动前，参与者须在活动会场或另外的检测设施接受抗原检测。只有抗原检测或PCR检测呈阴性者，可获准入场参与活动。试行期间，抗原检测费用将由政府承担，参与者无须支付任何费用。

颜金勇说，我国目前普遍采用的聚合酶链式反应（简称PCR）检测，仍是最准确的“黄金标准”，但从采集拭子样本到检测结果出炉，一般需要一两天时间，不适用于大型活动前的检测（pre-event testing）。

抗原检测比PCR检测更加便宜和快捷，在半小时内就能得知结果；拭子伸入鼻腔中间几公分的位置，也不会对受检者造成太大的不适，但抗原检测的准确度始终不及PCR检测。这意味着抗原检测有可能无法测出一些确诊者，没染病的人检测结果也有可能呈阳性。

因此卫生部强调，抗原检测并不能取代现有的安全管理措施。公众必须继续戴口罩、保持安全距离以及遵守人数限制，以避免再次形成大型感染群。