钟山：中国愿继续深入推进中新互联互通项目

中国商务部部长钟山今天（20日）强调，中国愿与新加坡一道，继续深入推进中新互联互通项目和陆海新通道建设，做好规划协调，抓紧编制陆海新通道合作规划。

据中国商务部官网发布的新闻稿，钟山今天与新加坡人力部长兼内政部第二部长杨莉明以视频方式，共同主持召开中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合工作委员会第二次会议。

钟山在会上提到，中国国家主席习近平今年7月同新加坡总理李显龙通电话，就加强抗疫合作、深化共建“一带一路”合作达成重要共识。

钟山说，冠病疫情发生后，中新双方守望相助，并肩抗击疫情，维护地区产业链供应链畅通，取得积极成效。

今年是中新建交30周年，钟山强调双方要积极落实两国领导人达成的重要共识，以中新互联互通项目及国际贸易陆海新通道建设为抓手，进一步提升合作水平，不断深化中新与时俱进的全方位合作伙伴关系。

钟山提到，中新互联互通项目实施五年来成果丰硕，并说中国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为包括新加坡在内的世界各国提供更广阔的市场和发展机会。

他强调，中国愿与新加坡一道，创新合作平台，以灵活多样形式促进贸易投资；完善机制建设，强化对项目合作的引领和推动作用；加快项目实施，稳定提升区域产业链供应链合作水平；加强国际合作，坚持多边贸易体制，共同推动全球经济复苏。

