工人党主席林瑞莲再就廖文良女佣案向国会提个别议员动议

（早报讯）继上月底就涉及樟宜机场集团前主席廖文良的女佣案提出国会休会动议没被抽中后，工人党主席林瑞莲再次对该案向国会提出个别议员动议，盼政府“正视及纠正”其司法制度的不足，以进一步确保法律面前人人平等的原则。

林瑞莲9月底曾针对备受关注的廖文良女佣案，向国会提出休会动议。然而，由于当时共有五名议员提出休会动议，而提案名额只有一个，国会议长陈川仁于是按惯例通过抽签决定，结果林瑞莲的动议落选，引起部分网民替她抱不平。

动议没被抽中后，工人党发表声明表示决定暂时搁置动议，并指出考虑到国会时间宝贵，再加上内政部长兼律政部长尚穆根已表明将在11月待警方、总检察署与人力部完成相关检讨后，于国会发表声明，该党议员届时才参与辩论。

我国国会的议事常规明定，议员可在部长声明后向部长提出澄清，但不允许进行辩论。

工人党今（10月21日）早透过面簿公告，身为阿裕尼集选区议员的党主席林瑞莲，已向国会提出个别议员动议，动议获得同党的盛港集选区议员何廷儒支持。

动议内容指出，工人党要求国会申明“公平、可及性和独立性是新加坡司法制度的基石”，并呼吁政府“正视及纠正”其司法制度的不足之处，包括推动检讨司法制度，以确保法律面前人人平等，不论经济能力或社会地位如何。

根据议事常规，动议由负责的议员在国会上提出后，须解释提案的理由和目的，随后开放让所有议员参与辩论。

国会下月2日下午1时30分复会。