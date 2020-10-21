捶打满月婴舒压 女佣监9月

（早报讯）为发泄压力，女佣为初生男婴喂奶时，竟紧握拳头打男婴背部三次，因用力过猛导致男婴大哭，身上出现淤青，母亲听到哭声后查阅电眼，揭发女佣恶行。

今年26岁的印尼籍女佣拉娜事后被控上法庭，面对一项触犯儿童与青少年法令的罪状，她今早（10月21日）承认这项罪名，被判坐牢9个月。

案情显示，女佣于今年2月26日为受害者一家工作，帮忙照顾雇主一家四个孩子及处理家务。

今年4月30日早上7时30分左右，女雇主听到客厅传来儿子嚎啕哭声，当时她在卧室内。后来在查看电眼后，她惊见女佣坐在餐桌椅子上抱着男婴，正在给他喂奶，却在短短一分钟内，三次拍打男婴的背部。

庭上播放女佣虐待婴儿的事发经过，可见女佣用手腕打男婴的背部，过了约38秒，又连续用拳头打他两次。据案情，三次拍打都很用力，并可以听到拍打声。当天上午11时许，女雇主报警指儿子被虐待。

事后，她带儿子前往竹脚妇幼医院检验，发现被告的殴打导致右肩上出现4公分的淤青。

控方指出，女佣背弃雇主一家对她的信任，狠心对年仅一个月大的婴儿下手。她表示，婴儿并没有防卫能力，也逃离不了被告，表示痛苦的唯一方式就是哭泣，而案发地点又是在家中，不容易被发现。

控方也提到，内政部长兼律政部长尚穆根曾在刑法改革法案（Criminal Law Reform Bill）二读期间解释，加强对青年犯罪的惩罚是“为那些不能保护自己的人，提供更有力的保护”。因此要求法官严惩，判被告坐牢9个月。