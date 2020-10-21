芽笼一咖啡店 鸽子飞进菜饭摊吃“霸王餐”

（早报讯）芽笼一间咖啡店出现“不速之客”！两只鸽子前天飞进菜饭摊里吃“霸王自助餐”，基于卫生问题，员工只好忍痛将所有食物倒掉。

昨天（10月20日）互联网流传一段时长22秒的视频，显示位于芽笼14巷的“永利餐室”菜贩摊里，有两只鸽子埋首在摊位摆出来的一盘盘食物里大快朵颐。

有顾客见状后，马上掏出手机拍下鸽子偷吃一幕，只见它们这里啄啄、那里啄啄，宛如吃自助餐一样。

记者今早走访该咖啡店时，菜饭摊员工李乙忠（59岁）受访表示，这起事件发生在前天下午约4时许，当时摊位只有他一个人在工作。

“当时我在摊位后方的水槽洗东西，没留意到前面有鸽子飞来。洗完东西回来后，顾客才告诉我，刚才有鸽子飞进来吃我们的食物。”

基于卫生考量，李乙忠马上将所有摆出来卖的菜都倒掉了，过后再重新烹煮。

他指在这里工作了七个月，由于鸽子问题严重，所以一直以来，他都用透明塑料袋遮住食物的上方以及摊位较高处的缝隙，未雨绸缪，但最终仍阻止不了鸽子飞进来觅食。

不过，他透露，鸽子飞进摊位里吃食物，还是头一次发生。

“咖啡店里的员工都非常注重卫生，我们也有向当局反应鸽子的问题，希望问题能够尽快解决。”

咖啡店熟客卡里（47岁，水管工）受访时说，咖啡店前方有个大草坪，每天下午4时许就会出现很多鸽子，这些鸽子也经常飞进咖啡店里，吃顾客剩下的食物。