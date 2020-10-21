青年借阿窿没钱还 助租5房供当淫窟 坐牢15周

（早报讯）借了阿窿没钱还，24岁青年只好按照阿窿指示，用自己的名先后租下五间房当淫窟。其中一名受害屋主，一直以为租房的是一名年轻爸爸，直到哥哥上门检查，才惊见屋子有五名泰国妓女。

这名青年是张杰翰（24岁，音译），他昨天（10月20日）承认七项控状，包括四项欺骗罪、无照驾驶、酒驾，以及没有保险驾驶。另有两项欺骗罪交由法官下判时一并考虑。法官最后判他坐牢15周，罚款6600元，以及24个月内不得考取任何驾照。

根据案情，被告去年9月向一名阿窿借了1000元，连本带利要还1400元，面对每星期200元的利息，被告无力偿还，只好答应帮对方租房。每租下一个单位供对方使用，他就可以获得400元奖励。

去年10月25日至12月13日之间，被告五次以不同的借口，向不同的房东租房。其中一次，被告通过房屋经纪找上一名房东，声称只有自己会住在单位，但偶尔女儿会过来。房东的哥哥代为处理租房事宜，去年11月4日与他签署了为期一年的租约，租金是每个月2700元。

今年2月12日，房东的哥哥上门查看，结果一开门便发现五名泰国女郎，她们都承认自己提供性服务。

警方今年1月21日也对柔道（Joo Avenue）的一个单位展开扫黄行动。调查发现，该单位也由被告租下，转借给他人使用的。

另外，被告今年1月12日偷拍下室友的驾驶证件，上网注册了BlueSG共享车的账号，跟着隔日凌晨在克拉码头喝了三杯啤酒后驾驶共享车行来到宏茂桥1道，正好被交警拦下做酒精检测，随即被查出是酒驾后落网。