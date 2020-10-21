建屋局：去年99%交易通过网上进行

（早报讯）建屋发展局提供超过200项电子服务，每10名客户当中就有9人使用，去年完成的5300万次电子交易占所有交易的99%，为客户节省的时间多达2600万小时。

建屋局在今年的公共服务转型颁奖典礼上荣获年度机构转型奖，以表扬他们在提供无缝客户体验以及建立优质生活环境和强大社区所取得成就。

从物色新组屋、至买卖组屋和搬入新居，以及更新停车场季票和增加或移除住户，公众都能通过建屋局HDB InfoWEB或Mobile@HDB应用进行。

建屋局目前有99%的交易都是通过电子平台进行，包括为公众解答有关住房政策和项目的疑问。“Ask Jamie”虚拟聊天器服务每月收到的约3万条提问中就有将近7000条为关于买卖组屋的事宜。

建屋局也借助科技为需要面对面服务的客户带来便利，包括提供网上预约，以及利用影像分析人潮来安排更多人手。

建屋局局长蔡君炫博士说：“我们不断研究客户的需求，借助于科技为他们提供更多便利。在柜台进行的交易，已从2011年的260万次减至去年的60万次，仅占所有交易的1%。随着几乎所有服务都在网上进行，客服人员也能在仍需面对面进行的服务上提供更加个人化的帮助，如为陷入财务困境的屋主提供辅导。”