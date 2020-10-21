前男教员涉性相关不当行为 国大今向警方报案

（早报讯）新加坡国立大学解雇男教员一事持续延烧。国大指出，涉案的男教员因与一位女大学生建立亲密关系，严重违反教职员的行为守则，因此将他开除。尽管卷入这起事件的两名女学生都决定不报警，但指控严重，国大今天已向警方报案。

国大今（10月21日）晚发表声明，针对近日引发社会关注的男教员遭解雇一事，说明来龙去脉。涉案的是原本在香灰莉木学院（Tembusu College）任教的非住校教员费南多博士（Jeremy Fernando），他也是知名作家。

根据国大先前说法，校方是在接到两名女学生的投诉后，经内部调查证实费南多行为不当，并在约两周前将他开除，但校方直到前几天才发电邮告知学生，沟通不足引起学生不满。

根据国大的最新声明，校方是在8月27日接到第一起投诉，费南多遂于8月31日被令停职。国大随后在9月5日对第一起投诉完成调查。9月7日，校方接获第二起投诉，并旋即展开调查。在这两次调查过程中，国大共两度向费南多发出禁令，禁止他与投诉的两名女学生有任何接触。

国大于9月21日对第二起投诉完成调查，并在听取费南多的解释后，在10月7日将费南多解雇。香灰莉木学院10月18日向全体教职员和学生发电邮通知此事。

国大指出，在调查期间以及调查完成后，校方共两度建议两名女学生在一名国大人员的陪同下，就性相关不当行为（sexual misconduct）的指控，向警方报案。但两名女学生都决定不这么做。

不过，由于指控严重，国大证实今天已向警方报案。