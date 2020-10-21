12起输入型病例包括一名埃及男子

（早报讯）我国今天（10月21日）新增的12起境外输入型冠病病例，包括一名从埃及入境的36岁男子。

根据卫生部晚间发布的文告，这名男子是持短期探访证，到我国与新加坡未婚妻筹备婚事。

其余病例大多为持工作证件者。她们年龄介于25岁到46岁，菲律宾籍和缅甸籍各占四人，还有一人来自印度尼西亚。

另两名输入病例的患者是持家属证的26岁和31岁印度籍女子，她们都从阿拉伯联合酋长国入境。

上述12个确诊病例都没有出现症状。他们抵新后，都在指定设施履行居家通知，并在隔离期间接受病毒检测。

卫生部也指出，位于大士南1道的大士村客工宿舍（Tuas View Dormitory）过去28天没再出现新病例，因此不再列为感染群。

今天没有新增感染群，也没有新增确诊病患到过的地点。公众可通过“合力追踪”（TraceTogether）应用或电子政府密码应用（SingPass Mobile）中的SafeEntry自助服务，查看自己是否曾与确诊病患在同个时段到过同个地点。

截至今天中午，本地累计冠病确诊病例为5万7933起。目前仍有43人留院治疗，没有人住在加护病房。另有41名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。

今天有两人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至5万7821人。