（早报讯）本地股市昨天（10月21日）表现有些虎头蛇尾，海峡时报指数闭市报2525.61点，小跌3.03点或0.12％。这主要是因为美国总统选举逼近之时市场情绪谨慎。

美国周三隔夜三大股指周三收低，因投资者担心华盛顿的艰难磋商是否能就新的冠病救助方案达成协议。道琼斯工商指数收挫0.35%，标普500指数收跌0.22%，纳斯达克指数收低0.28%

下列为今早开市前可关注股票：

1. 凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust，简称CMT）管理公司今早宣布，信托截至9月底的第三季派息未每单位3.1分，较去年同期的3.06分，增加了1.3％。

信托预计在下月19日派息。

信托第三季营收为1亿5028万元，同比下跌25.3%，净房地产收入则下跌27.6%，报1亿零440万元。这是因为信托给予受冠病影响租户2950万元的租金减免，导致租金收入下跌，外加信托的营收和其他收入减少。

2. 由于同董事会和管理层对于投资中国房地产公司的计划意见分歧，城市发展（City Developments）非执行及非独立董事郭令柏辞去董事职务。

现年64岁的郭令柏是城市发展执行主席郭令明的堂弟，多年来一直在郭氏家族掌管的新加坡丰隆集团旗下多家公司担任董事。

郭令柏同时辞去集团子公司千禧国际酒店（Millennium & Copthorne Hotels）的董事职务。城市发展披露，郭令柏的辞职已经于本周一生效。

集团昨天开市前要求暂停交易，并于中午披露这项消息后恢复交易。午市一开盘，集团股价即下跌，闭市报7.08元，跌7.21％，下滑至半年来的低点。

3. 吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）今年首九个月集团息税折摊前盈利（EBITDA）同比扬升38％至2亿8370万元，营业现金流同比增加7％至1亿7970万元。

根据该商业信托昨日发布的业务报告，集团息税折摊前盈利表现得有弹力，因为营运执行有力，生产力改善以及谨慎的成本管理，尤其是澳大利亚化学品分销商Ixom以及新加坡的煤气批发分销公司城市燃气（City Gas）。

信托的所有业务和资产都属于必需服务，今年来没有任何业务运作中断事件。它说：“业务运作表现强劲并有高弹力，这使吉宝基础设施信托处于良好情况面向长期增长。”

4. 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）宣布将以1亿1400万澳元（1亿零980万新元）收购布里斯班一座配运中心（Acacia Ridge Distribution Centre），这将使信托在布里斯班的房地产增至三个，在澳大利亚的房地产增至13个（总计可租用楼面34万7287平方公尺）。

该配运中心由两座大楼组成，总楼面5万5009平方公尺，占地11万平方公尺，是个现代化物流房地产，并且已经被当地三业者全面租用，加权租约平均5.3年。

5. 精砺（Dyna-mac）发布业绩预警，集团预测今年第三季将出现净亏损，因为在该季加速赶工造成劳工成本增加。