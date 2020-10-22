行李箱损坏五次？ 男子骗保险监七周

（早报讯）男子出国购买旅游保险，回国后对保险公司谎称行李箱损坏，前后五次欺骗保险公司索赔3375元，被揭穿后被判坐牢七周。

被告是52岁的吴添礼，他面对五项欺骗控状，控方以其中三项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

案情显示，2017年10月1日，被告向安盛保险公司购买为期一年的旅游保险，隔年还更新保单。由于被告需要出国公干，公司因此也为他购买了为期一年的商业保险。

2018年1月至2019年9月期间，被告到越南和缅甸工作，之后声称行李箱在运回新加坡时因处理不当，导致损坏。

调查发现，被告第一次向保险公司索赔时，行李箱真的损坏，因此获得800元的赔偿。他第一次成功获得赔偿后，发现欺骗保险公司不难，便展开了一连串的欺骗行为，前后五次欺骗保险公司索赔3375元。

保险公司在2019年10月15日发现被告在九个月内提交了超过四次的索偿申请，展开内部调查。职员查看被告之前的索偿申请时，发现他在申请表格中所提交的照片和损坏的地方十分相似，起了疑心。

保险公司随后联系被告，询问他的行李箱是否还能进行修理，并请他拍下行李箱的前面，后面、上方和下方，交给公司作为验证用途。

被告却谎称已把行李给丢了，还称若公司不加快申请过程，日后就不考虑再与保险公司有任何往来。

警方后来在被告的家中发现他的行李箱，揭发他的罪行。他昨天（10月21日）认罪后，被判坐牢7周。