为家用起争执铁杵“舂”岳父头 女婿兄弟三人判监打鞭

（早报讯）为家用起争执，女婿带了哥哥弟弟跟岳父岳母谈判。他跟岳父见面后二话不说，冲上前举起随身带的铁杵，不断往岳父头上“舂”。

女婿兄弟三人逞一时之气，最终三人都落得坐牢和鞭刑的下场。

涉案三人是火爆女婿沙里尔（36岁），其哥哥沙岩斯尔（38岁）及弟弟菲尔道斯（31岁），三兄弟都是清洁工。

三人昨日（10月21日）各承认一项蓄意重伤他人罪，沙里尔则外加一条恐吓罪交由法官下判时一并考量。

前年6月11日晚上11时25分左右，沙里尔的岳父岳母带着被告的8岁儿子到沙里尔住家，解决家用引起的纠纷。两人走到大巴窑5巷第75座的小贩中心时，沙里尔走向岳父，拿起铁杵就往岳父头上挥。

岳母见状大喊，岳父来不及反应，只能举起左手挡。沙里尔接着继续用铁杵敲打岳父头部，尾随的兄弟俩也接朝他拳打脚踢。

遭围殴的过程中，岳父曾一度失去意识，他辗转醒来，结果又是一轮毒打，直到岳母喊报警才住手。

已被打得重伤的岳父在医护人员抵达后立即被送往陈笃生医院接受治疗。医药报告指出，他的全身上下多处有伤，其中左脸、鼻子、左手等多处骨折。

三人都表示没有能力赔偿伤者的医药费，法官最终判沙里尔坐牢24个月及鞭刑三下，另外两名被告则各被判坐牢20个月及鞭刑三下。