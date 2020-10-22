PISA报告：新加坡中学生国际化素养 在27个参与国和地区排名第一

（早报讯）经济合作与发展组织进行的国际学生评估项目显示，新加坡中学生在国际化素养方面，综合表现在27个参与国家和地区当中排名第一。

这份调查报告的数据源自经合组织2018年进行的国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）。这也是PISA首次以国际化素养（Global Competency）作为评估项目。

根据PISA公布的《国际化素养框架》，国际化素养指的是能分析本土、国际和跨文化课题；理解和领会他人观点和世界观；能够与不同文化背景的人进行开放、得体且有效的互动；以及愿意为集体福祉和可持续发展采取行动。调查分认知测试和问卷调查两部分，综合得分后，将国际化素养评估为五个能力等级。

调查以15岁学生为对象。27个国家和地区约25万名学生参与上述两项调查，其中包括6676名来自新加坡153所中学和13所私立学府的学生。

报告显示，46％的本地学生在国际化素养方面，取得最高的第四和五等级，比率是参与国家和地区当中最高，也远高于经合组织平均比率（14％）。

以认知测试来说，新加坡学生取得576分平均分，在参与国家与地区中居首。排名第二至第四依次为加拿大（554分）、香港（542分）、英国苏格兰（534分），以及台北（527分）。经合组织平均分为474分。

值得一提的是，本地经济阶层最低25％学生表现不俗，他们在认知测试方面取得的522分平均分，虽和本地经济阶层最高25％学生（628分）有一段差距，但比其他参与国家和地区的学生来得优秀。经合组织经济阶层最低25％和最高25％学生的平均分，分别为437分和511分。

教育部副教育总司长（课程）孙振炜针对新加坡学生在这项评估的表现指出，影响全球的冠病疫情凸显国际化素养的重要性。“我们很欣慰本地学生具备跨文化交流技能、对国际课题有相当好的了解，同时也能够了解不同人的观点，有助他们应对这个互联互通，多元且快速转变的世界。我们会继续培养学生在这方面的能力，让他们能够参与本地及国际社会，扮演负责任及建设性的角色。”