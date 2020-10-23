本地研发血液检测方式 能更好检验出早期胃癌

（早报讯）本地研究发现，通过检测血液中的微核糖核酸，能准确诊断早期癌症在内的胃癌，让病患能更早接受治疗，降低胃癌死亡率。

胃癌在新加坡分别是男性和女性第五大和第六大癌症杀手，每年造成约300人死亡，但早期胃癌5年存活率其实高达95%。

国立大学医院上肠胃外科主任兼高级顾问医生苏博欣教授说：“多数胃癌病患确诊时已处晚期，五年存活率甚至低于5%。因此，若想减少胃癌死亡率，一个有效的方案便是尽早确诊胃癌患者，以便即时给予治疗。”

研究团队自2012年起对682名病患的578份微核糖核酸（microRNA）进行研究，并成功发现由12个microRNA组成的生物标记能诊断病人是否患有胃癌，准确性超过92%，以此成功研发出胃癌血液检测试剂盒。

测试剂盒在2013年至2018年之间对国大医院和陈笃生医院的超过5000名病患进行验证，通过与他们的内窥镜检查和活体组织检查进行对照，研究发现，检测适用于不同背景的病患和不同阶段的肿瘤，成功检测87%的胃癌，包括87.5%的第一期胃癌，准确性高于其他血液检测。

本地生物科技公司MiRXES与新加坡科技研究局医疗诊断发展中心也根据这项血液检测方案联合研发名为GASTROClear的试剂盒。试剂盒获得欧盟CE标志认证和新加坡卫生科学局批准，目前已在本地公立和私立医院使用。

血液检测价格较低，侵入性也较小，朱兴奋副教授说：“这个方案并不能取代内窥镜检查，而是能为那些在初期不愿做内窥镜的病人提供另一选择，就如粪便DNA检测能够作为结肠癌筛查的一种选择。”

检测结果可在三个小时左右出炉，并可在一个星期内得出报告交于医生，病患可以在了解自己患胃癌的风险后，再决定是否需做内窥镜检查。