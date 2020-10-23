涉非礼女子 前国脚罪成

（早报讯）已婚的前国家足球员被指强吻一名女郎，在车里对非礼女郎大腿，还吮吸她的手指，在审讯后被判罪成。

被告莫哈伊姆兰（译音，38岁）曾是国家足球队员，案发时是私召车司机。他结婚12年，与妻子育有三名孩子。

被告面对三项控状，指他在2018年3月4日早上6时至6时45分间，两度非礼一名当时只有21岁的女郎，并对她动粗。

据控方结案陈词显示，被告在交友平台认识一名女郎，两人约好夜店狂欢，女郎当时拉受害者一同赴约。

受害者供证时称，三人从午夜12时一路狂欢至清晨6时，之后打算乘被告车回家。不料，被告趁女郎在停车场呕吐时，抓着受害者的脸并强吻了她。

受害者当时以为被告喝醉，只有逃开，没有追究。怎料被告送女郎回家后，在送受害者回家的路上，摸了受害者的大腿，还掀开她的裙子。受害者称，当她将被告的手推开时，被告竟抓着她的手，并将她的手指放进嘴里吮吸。

受害者当时感到害怕，用手机传简讯给女郎求救。她趁被告下车到巴士站旁小解时，连高跟鞋都没穿，赤脚走25分钟约1.5公里路程到女郎家。

受害者向姐姐透露事发经过，并在后者的鼓励下，于同月20日报警。

法官昨天发表裁决，认为受害者是可靠证人，没有理由污蔑被告，最后判被告罪名成立，案展下个月13日下判。

被告否认非礼 指女子吸毒

被告否认非礼受害者，反指对方案发当天吸毒，行为举止不正常，还频频用手指戳他身体，企图挑逗他。