起重机罗厘突侧翻 修树工人摔伤送院

（早报讯）起重机罗厘突然侧翻，一名修树工人从三四楼高的起落架摔下，受伤入院。

这起事故于昨天（10月22日）下午3时55分许，发生在义顺81街第828座组屋的停车场。

记者今早走访现场，住在八楼的黄女士（68岁，家庭主妇）表示，事发当天听到锯木头的声音，不久后突闻巨响。她从窗外望去，发现一辆起重机罗厘45度倾斜，起落架也撞到组屋柱子，场面骇人。

“当时有很多人在喊：‘有人倒下’，然后两人神情慌张地尝试帮忙。一名相信是涉事司机则在慌乱中打开车门，车里的头盔、水管和其他物品纷纷掉落，现场一片狼藉。”

根据一名脚踏车骑士拍下的视频显示，罗厘倾斜后，起落架落在组屋柱子旁，旁边有一摊血迹，和疑似伤者用的头盔、电锯和拖鞋等物品，但不见伤者的踪迹。

事发后一辆救护车也到场，警方也将现场封锁起来。

黄女士表示，修剪树木的工人们每隔几个月就会来修剪树木，涉事司机看起来也眼熟，希望伤者无大碍。

民防部队受询时表示，民防部队接获救援电话后赶往现场，一人被送往邱德拔医院。

义顺市镇会受询时则说，事发前，起重机升至大约四楼高处，让上述工人进行修剪树木工作。起重机下降时，在大约三四楼高的地方开始倾斜往下倒。

工人事发时有绑安全带，因为在事故中蒙受淤伤而送院。市镇会说，这名工人接受检查后“一切正常”，并有五天病假。市镇会将跟进工人的情况，在必要时提供援助。

市镇会也正和承包商跟进这起事件。