珍珠大厦血案 男子疑女友遭挟持召友“营救”

（早报讯）珍珠大厦火并血案中，其中一名拿刀砍人的20岁男被告昨日认罪。庭上揭露，火并的导火线是因为其中一名男子怀疑女友被对方挟持，于是才召集朋友上门“营救”女友。

被告是20岁的那扎特（Noor Najat Bin Alwi），他昨天承认四项控状，包括两项持致命武器纠众闹事罪、参加私会党、以及抵触一项冠病19（临时措施）法令，另有七项控状交由法官下判时一并考虑。

zaobao.sg之前报道，警方在此案中共逮捕了15人，包括14名男子和一名女子，年龄介于18至45岁。

根据案情，5月9日，被告的朋友罗斯兰（29岁）与女友视频通话时，发现她言辞闪烁，也不敢透露自己的所在地，之后手机还被人抢走。

罗斯兰过后打听到女友被四名男子锁在珍珠大厦一个单位，其中一名男子名为海克尔。

因担心女友安危，罗斯兰找来四个朋友营救女友，其中就包括被告在内。10日凌晨1时半，几人在珍珠大厦来回寻找，但仍找不到该单位。期间他们看见海克尔骑着电板车离开大厦，但没去追上他。

凌晨约3时，罗斯兰一行人终于找到女友所在的单位，也获得单位的门锁密码，进去后看见两名男子，众人对着两人一阵拳打脚踢。被攻击的两人急忙联络海克尔，海克尔于是找来另四名男子，想尝试和罗斯兰他们谈判。

然而他们到了单位外时，罗斯兰等人就凶神恶煞地从屋内走出来。其中一人还拿刀指着他们，被告也拿着刀紧随其后，罗斯兰当时还拽着他的女友。

见此情景，海克尔等人转身就跑，但海克尔摔了一跤，立即被拿刀的被告和另一人砍了几刀。期间海克尔尝试与对方理论以及逃走，但被挡住去路，又被刀砍和拳打脚踢。

法官下令提交被告的缓刑监视和青年改造所报告，案展11月12日下判。