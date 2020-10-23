国大解雇男教员一事惹议 许通美：国大校风保守 处理方式未如理想

（早报讯）新加坡国立大学在解雇香灰莉木学院男教员一事上，因处理过程欠缺沟通，引发学生不满。香灰莉木学院荣誉院长、我国巡回大使许通美教授今（10月23日）坦承，国大校风保守，对此次事件的处理方式未如理想。他承诺，往后如再有类似情况，校方会更加公开透明，并且更及时地向师生传达相关信息。

国大解雇男教员一事近日持续延烧。涉案的是香灰莉木学院（Tembusu College）前非住校教员费南多博士（Jeremy Fernando），他也是知名作家。

国大是在今年8月和9月接到两名女学生的投诉，指控费南多身为教员对她们进行性相关不当行为（sexual misconduct）。校方随即展开内部调查，发现费南多与一位女大学生有亲密关系，严重违反校方的教职员行为守则，于是在10月7日将他开除。校方也针对性相关不当行为的指控，在10月21日向警方报案。

不过，由于校方未及时向学生告知费南多遭解雇一事，以及校方未说明是否在报警前征得两名女学生的意见，这不但引发学生不满，也引起社会议论。

为回应外界疑虑，国大今天召开记者会，许通美、国大协理教务长兼学生事务处处长梁菁副教授，以及香灰莉木学院院长潘赐麟副教授均出席。

许通美坦承，从国大10月7日将费南多解雇，到10月18日将信息公告全校，这当中确实有一段“不小的间隔”。他不讳言地说：“人类的本能是逃避问题，而这种本能是错误的政策……而在这种保守的作风下，校方的人事处理原则是不愿把解雇职员一事昭告天下。但我跟校方说，这类处理方式或许适用于私人业界，但对于像是香灰莉木学院这样的公共机构并不适用。”

他说：“未来，国大将更公开透明，更愿意及时地向利益相关者发布信息。”

至于国大是否在报警前征询涉案女学生的意见，梁菁说，校方在报案前曾尝试通知两人，但只成功联系上一人。报案后，校方再度联系两名女学生。对于媒体询问两名女学生是否反对国大报案，国大未提供答复。

但梁菁强调，根据现行法律，不论受害者同意与否，国大都不能知情不报。“更何况，有关案情的部分事实已被公开，所以我们决定报案，协助调查。”

记者也尝试联系费南多博士，他不愿置评。