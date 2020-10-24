公园局将在全岛18处增辟共1000个花床

（早报讯）全岛现有花床推出后很快就被一抢而空，到了明年底，国家公园局将在18处公园和花园开辟多1000个花床，让公众申请租用来种植蔬果花草。

国家发展部长李智陞今早为迈入第四届的社区花园节（Community Garden Festival）掀开序幕时，宣布扩大引起公众热烈反响的“租用园地计划”。

本地目前在全岛11处公园已有超过1000个花床。明天将有230多个新花床率先开放申请，它们分别位于榜鹅水道公园、西海岸公园、义顺邻里公园和阿裕尼公园，花床将以电脑抽签方式分配。

为进一步推广食用园艺，公园局也会派发多6万份种子，其中5万份适合初学者的种子（如空心菜、芥兰等）是送给今年参加社区花园节的公众。

另1万份比较少见和难种的种子（如灯笼椒、苦瓜和玉米等）则主要让有经验者接受挑战，除了来自食用园艺计划的一些参与者，这批种子也将送给食用园艺大师班的学生。涵盖不同课题的大师班由公园局从今天起陆续开办，旨在让学生了解如何进一步增进园艺技巧。

李智陞说，为培养国人对食用园艺的兴趣，公园局将提供更多资源，例如首次推出设计租用园地指南，让有兴趣提供花床出租的机构与单位做参考。

除了在租用园地或社区花园动手当起城市农夫，公众也可就近在家中尝试栽种可食用植物。新的走廊园艺指南就以八大步骤，指导公众在走廊开辟自己的花园小天地，另一份最佳食用园艺指南则让公众学习如何确保植物茁壮成长。

李智陞以华语致辞时说：“我们希望这些新计划，能够吸引更多人加入园艺的大家庭。有了大家的支持，我们就有更大的推动力来实现新加坡成为“大自然里的城市”的愿景。我期待大家能和我们一起踏上这个绿色旅程。”