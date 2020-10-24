携手防疫器领取地点 多处今早出现人龙

（早报讯）更多场所将要求访客以“合力追踪”手机应用或携手防疫器登记入场，分发携手防疫器的多个地点周六（10月24日）上午出现人龙，公众有可能得排上超过两小时才能领取。

抗疫跨部门工作小组周二（20日）宣布，接下来将有更多场所要求访客以“合力追踪”或携手防疫器登记入场。除了电影院下周一（26日）开始推行之外，到了12月这个规定将涵盖办公地点、学校，以及购物商场、餐饮店等公共场所。

记者24日上午10时30分走访茨园民众俱乐部，发现派发防疫器的地点已经排起长龙。一名王姓居民指出，前两个周末都没什么人领去，“政府一宣布要强制使用防疫器登记入场，今天就来了好多人”。

一名住在淡滨尼的林姓居民说，她家附近没有领取防疫器的地点，只好大老远过来领取。她说：“平时开着合力追踪手机应用，电池很快就用完，今天就算要等两个小时也没办法。”

根据TokenGoWhere网站资料，全岛目前一共有38个民众俱乐部开放领取防疫器，另外，设在商场的领取机也在特定日期和时间向公众开放。

TokenGoWhere上午也吁请公众不要一窝蜂地领取防疫器，并提醒大家应该先查询指定地点防疫器是否仍有存货才前去领取。

网站也说：“如果你使用合力追踪手机应用，就不需要领取携手防疫器。”