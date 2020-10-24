吵架后拿刀自割拇指 男子谎称被妻子砍惹祸

（早报讯）男子和老婆吵架后，拿出刀子割破自己大拇指，报警谎称老婆砍他，还诬陷她偷东西，导致老婆被还押在警局里近24小时，甚至被控上法庭。

诺瓦（27岁）一周后爱向调查官承认撒谎，称自己太过生气才会陷害老婆。

他日前被控七项罪名，包括蓄意伤人、提供假资料给警方、以及违反个人保护令等。

他昨天（10月23日）承其中四项罪名，余项交由法官一并考虑后，被判坐牢7周以及10天。

根据案情，今年1月9日早上10时左右，被告和今年24岁的老婆在客厅吵架时，突然猛力推她，导致她跌倒受伤。

接着，他气冲冲跑到厨房拿出一把刀。

老婆见状后，立刻逃出屋外。

被告用刀子划破自己的大拇指，然后拨电报警说老婆捅他。

警员到场后，见到被告的大拇在流血，帮他叫了救护车。

被告向警员谎称老婆偷了他的信用卡，还想要拿刀子砍他，他用手挡下来时大拇指受伤。

救护人员到场帮被告包扎伤口后，警方在同天中午12时15分将被告的老婆逮捕。

老婆否认犯案，之后以偷窃的罪名被控上法庭，获准保释在外。

警方后来继续调查伤人事件，调查官在1月17日要被告拍下大拇指的伤势给他看，但被告却称伤口已经愈合。

调查官继续逼问，被告终于承认，因为太生气才会诬陷老婆，指她从未偷他的信用卡，也没有砍伤他。