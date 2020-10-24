称邻居太吵 阿叔拿棍捅楼上竹竿被控上庭

（早报讯）阿叔称楼上邻居“太吵”影响他健康，竟从8楼单位伸出一根棍子捅楼上的竹竿，还在厨房破口大骂。竹竿摇摇欲坠，邻居拍下视频存证，并报警处理。

被告是57岁的张忠良（译音），他昨天（10月23日）承认四项控状，包括两项鲁莽行事导致他人危险，以及抵触两项防止骚扰法令。另有五项控状下判时交由法官一并考虑。

根据案情，今年3月15日早上10点20分左右，住在9楼单位的47岁女邻居听见乒乒乓乓的响声从厨房传来，从窗口探头望去，看见被告拿着一根白色的棍子，从楼下尝试击打楼上单位的竹竿，导致竹竿摇摇欲坠。

女邻居立即叫被告停手，但被告不但不听，还出言辱骂邻居，说：“你还能怎么样？”

女邻居于是掏出手机，将画面拍了下来。

4月13日，女邻居清晨在晾衣服的时候，被告又故技重施，还爆粗口，不断指责邻居并称他们制造噪音等。女邻居录下画面后决定报警。

被告承认用白色棍子捅邻居家的竹竿，称邻居经常吵闹，影响了他的健康，他才决定这样做，以制造一些噪音以牙还牙。然而当警方上门时，他们根本没听见任何所谓的“噪音”。

庭上揭露，被告三年多来经常做出类似举动，让邻居十分困扰，也多次报警求助，但警方多次上门都无法解决被告声称面对的“噪音”问题。

法官下令提交被告的精神评估报告，案展11月20日下判。