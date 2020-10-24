费南多博士首次表态 向受影响各方道歉并接受国大解雇决定

（早报讯）因为对学生进行性相关不当行为而被解雇的费南多博士，周六（10月24日）下午发表声明向受影响各方道歉，并指出他完全接受新加坡国立大学的解雇决定。

国大香灰莉木学院（Tembusu College）前非住校教员费南多（Jeremy Fernando）在发给《联合早报》的声明中也说，国大就此事报警之后，他已经充分配合警方的调查工作，并录制了口供。

他说：“我也针对相关的事项另行报警，但由于调查还在进行中，我也有保密的义务，因此目前无法对其他调查程序做进一步的评论。”

这是费南多因违反教职员行为守则被国大解雇之后，首次就这一事件表态，他也想对在这段时间支持他的人表示感激。

费南多在声明中说，媒体过去几个星期就他被国大解雇一事进行了多篇报道，但他至今都避免回应，“因为这对我来说是一个反思期，调查也还在进行中”。

他说：“有鉴于指控的严重性，我现在觉得有必要发出声明，尽可能地澄清我的立场。”

费南多说，他想要为因为这一事件造成的困扰，向陷入困境和与他最亲近的人道歉。“我从来都没有想要让自己的行为影响他们，对此我感到抱歉。”

他也强调，自己充分地配合国大对他进行的内部调查，“最终的结果是，我因为和本科生有亲密关系而被解雇”。