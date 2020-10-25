半小时获知结果 宿舍千名客工试用抗原快速检测

（早报讯）为了更早测出并隔离没有症状的冠病病患，客工宿舍下来须更频繁地接受检测，从每两周检测一次改为每周检测。不过，客工会轮流进行现有的冠病拭子检测和抗原快速检测，而第二种检测方式能在半小时内获得检测结果。

人力部已率先在本月18日于大士南的SCM Tuas Lodge Dormitory推行这个试验计划，让1000名客工试用抗原快速检测。

当局将在试行四个星期后检讨成效，再决定是否推行到所有宿舍和须要定期接受检测的建筑、海事与加工业工人。

目前，所有住在宿舍内的客工以及在建筑、海事与加工业工作的本地和外籍工人每两周都须接受冠病聚合酶链反应（Polymerase Chain Reaction，简称PCR）拭子检测。虽然已改为咽中鼻甲拭子（oropharyngeal mid-turbinate swabs）和唾液二合一的采样方式，让接受检测者不那么辛苦，但检测结果需24小时至48小时才能出炉。

相较下，抗原快速检测（antigen rapid tests）在采取样本后，不必送到化验室，现场使用分析器检测即能在几分钟内得知结果，最长也只需等侯半小时。

记者今早走访了试行计划的客工宿舍。人力部旗下的保障、关怀与接触小组（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）医药处处长林明俊医生受访时指出，试行计划是在客工每14天接受定期检测的第七天让他们接受抗原快速检测，让两种检测起到相辅相成的作用。

他说：“抗原快速检测的敏感度是80%，准确度是97%。但结果呈阳性时，我们还是会再让工人接受PCR拭子检测，确保不是假阳性。”

抗疫跨部门工作小组是于本周二宣布开始在特定活动和场所试行这种新的冠病检测方式，以确保更多活动能安全重启，以及降低大型活动的病毒传播风险。