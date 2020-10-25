司机拾“袋”不昧送还 物主给百元红包道谢

（早报讯）爱马仕固然贵，诚实价更高！德士司机拾“袋”不昧，把一个爱马仕（Hermes）的购物袋原封不动归还给物主，连车马费都不计较。购物袋主人特地送上一封装有10张10元钞票的红包感谢他。

这起事故发生在本周四（22日）晚上，署名“Nicholas Lim”的德士司机，在面簿贴文分享当天的经历。

根据贴文，他当天通过应用程序接客，晚上近7时将顾客从滨海湾载到蔡厝港一带，顾客抵步下车后，他就稍作休息，也没有检查车后座。

直到晚上约9时20分，一对情侣上车时突然对他说，“司机，你有东西放在后面？”，这时他才惊觉后座上竟然有一个橘色的爱马仕（Hermes）袋子。由于当时车上有人，他于是边开车边等待遗失袋子的顾客联系他。

无独有偶，他之后从新达城接送顾客到牛乳场（Dairy Farm）一带。当时已是10时许，手机也在此刻响起，正是不慎将袋子落下的乘客打来的。

他指自己当时也没有多问，只告诉对方他正在蔡厝港附近，只需要大约15分钟，便能抵达把袋子送还给对方。

让他意外的是，对方接过袋子后，给了他一个红包，相信是感谢他将袋子送回。

根据他上载的照片，红包里头可见五张10元，但他透露其实还有多五张，所以共拿到了100元。

虽然德士司机并没有透露爱马仕袋子里装的是什么，但网民们都猜测里面的物品应该价格不菲，他们纷纷留言赞扬德士司机的行为。署名“Kay Tan”的网民就指司机是好人有好报。

也有不少网民则表扬了后来上车发现袋子的乘客，表示他们也诚实询问，并没有试图将袋子据为己有。