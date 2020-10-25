用伪造新加坡驾照 173人在西澳开车

（早报讯）在狮城警方以及澳洲驻新加坡最高专员公署的协助下，西澳警方近日缴获一批假驾照，揭露出173人利用伪造的新加坡驾照，在西澳开车。

根据西澳政府于本月22日发出文告，表示澳大利亚交通部（Department of Transport）近日的一项调查发现，数百人利用伪造的新加坡驾照，在西澳开车。

当局是在今年1月接到公众的举报后展开调查，审查了2015年至2020年期间使用的驾照，并在新加坡警方以及澳洲驻新加坡最高专员公署的协助下，揭露这起骗局。

调查发现，一共有173人在西澳使用假驾照，当局随后取消了其中122人的驾照，其余51人的驾照持有者在被发现时，早已不居住在西澳。

事发后，西澳政府也提醒其他司法管辖区注意这一骗局，一些地区展开调查，一些则展开洲际合作，将涉事人士的名字提供给西澳大利亚州警方和联邦内政部，做进一步的调查。

西澳交通部长萨菲奥蒂（Rita Saffioti）表示，澳大利亚交通部在接获通报后，立即展开调查，成功追踪和取消这些驾照。

她表示，这是一个令人担忧的骗局，因为会使用这些假驾照的人，多数是因为他们不符合要求，才会无法获得西澳的驾照。

她表示：“所有司机在使用公路时都应该感到安全，当局若发现任何可疑司机或涉及欺诈行为的驾驶员，将会毫不犹豫对他采取行动。”