维文：政府准备足够携手防疫器 公众无须一窝蜂领取

（早报讯）派发携手防疫器的民众俱乐部出现长龙，主管智慧国计划的外交部长维文医生向公众保证，政府准备足够的携手防疫器，无须一窝蜂赶去领取。

以合力追踪手机应用或携手防疫器登记入场要求将只有在所有国人都有应用和携手防疫器后才会推行，他相信在12月底就能达到这一目标。

维文医生傍晚到波娜维斯达民众俱乐部视察派发携手防疫器的工作，针对昨日（10月24日）多家民众俱乐部出现长龙的情况，他对公众的支持表示感激。

他强调政府目前已准备了超过270万个携手防疫器，并有能力增加这个数量。政府已经分发了其中40万个防疫器，并不会出现供不应求的情况。

政府早前宣布，到了12月，办公地点、学校，以及购物商场、餐饮店等公共场所都将要求访客以合力追踪手机应用或携手防疫器登记入场，不能再以扫描身份证或SafeEntry QR码登记。维文医生保证，这项计划会在国人都有应用和携手防疫器后才推展，预计到了12月底就能开始。

他说：“为了避免排队的情况继续出现，我们劝请公众明日起从距离自己住家最近的地方领取防疫器，不应该到其他地方。公众只需要到TokenGoWhere网站就能查看可以去哪里领。有些地区的领取详情可能会在之后才公布，公众应耐心等待消息。”

维文医生也表示，目前当局也正在探讨，有必要时会增加携手防疫器的派发地点，并在网上公布相关详情。