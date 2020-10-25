韩国接种流感疫苗后死亡引担忧 我国也暂停使用

（早报讯）基于韩国接连出现接种流感疫苗后死亡的个案，新加坡武装部队宣布将暂停年度流感疫苗接种运动（AIVE）。

部分武装部队人员昨日（10月24日）接获通知，武装部队是基于安全理由暂停疫苗接种活动，原本应接种疫苗的武装部队人员应暂缓前往。

卫生部今天也发表文告，指它已建议两款流感疫苗SKYCellflu Quadrivalent和VaxigripTetra暂停使用。卫生部证实，我国目前没有出现接种流感疫苗后死亡的个案。

武装部队暂停接种也基于卫生部最新的建议。当局未公布将在什么时候恢复年度流感疫苗接种运动，目前并不清楚究竟有几名武装部队人员因此受到影响。

在年度流感疫苗接种运动下，武装部队人员每年都会分批接受流感疫苗的接种。根据2014年的一份研究报告，武装部队是自2010年就开始为新兵进行流感疫苗接种，并且从2011年底开始让所有服役人员都进行疫苗接种。

韩国近日接连出现接种流感疫苗后死亡的个案，截至周六已经一共造成48人死亡。韩国疾病管理厅厅长郑银敬周六表示，已完成的20个验尸结果中，没有发现死亡个案与接种流感疫苗有关，故免费接种计划仍会继续。

她指，今年已接种流感疫苗的韩国民众中，有1154人出现副作用，当局正密切监察任何可能的原因，并继续与专家合作确定死因。