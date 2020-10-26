（早报讯）美国隔夜股市起落参半，道琼斯工商指数跌28点或0.10％，标普500和纳斯达克指数上升0.34％和0.37％。

美国总统选举前的最后一场辩论，似乎并没有为市场带来多大的动力。本地股市上周五（10月23日）小幅上升8.98点或0.36％，新加坡海峡时报指数收报2537.29点，全周微涨0.2％。

今日（10月26日）可关注股票：

1. 亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）献议收购在澳大利亚的五座物流设施。

2. 特毅国际（TEE International）子公司TEE Malaysia以及MDIS（Malaysia）在马来西亚的仲裁诉讼将从即日起展开，直到2022年下半年。这起诉讼是与TEE Malaysia子公司TEE E&C与MDIS（Malaysia）一份2014年的建筑合约有关。

3. 盛世企业（Sapphire Corporation）与中铁隆（Ranken Railway）有关的交易献议已获得股东投票通过，因此双方签订的协议已经于10月24日生效。

盛世企业的子公司成都凯琪瑞企业管理（Chengdu Kai Qi Rui Business Management）把约43.87％的中铁隆股权，以2亿8000万人民币（约5500万新元）出售给山东高速路桥投资管理（Shandong HiSpeed Road & Bridge Investment Management）。后者也以约7600万人民币认购中铁隆旗下10.6％的扩大股本。

4. 瑞星投资集团（Reenova Investment）澄清，公司可以不按股权比例（non pro rata）发行大约10亿4813万股新股。因此，公司献议配售的9亿7900万股新普通股，符合一般性授权（general mandate）的限制。

5. 日式多元品牌餐饮集团RE&S回应新加坡证券投资者协会（SIAS）询问时，并未表示是否愿意公开各个品牌的同店销售（same-store sales）表现。公司指出，销售下滑的原因包括位于世界城（Great World City）的店面暂时关闭以及受到阻断措施影响。一些品牌例如Ichiban Boshi和Ichiban Sushi于2020财年上半年（冠病疫情前）的同店销售同比下滑0.8％。

6. Yinda Infocomm正在与第三方讨论一项潜在交易，讨论仍在初始阶段。双方也未达成任何确定的条款。