两车相撞车门撞凹妇受困 民防锯车救人

（早报讯）蓝色汽车在交界处U转时，不知何故被对面直走的多用途轿车撞上，导致蓝色汽车的左边车门变凹，车内一名妇女受困，民防部队花了超过半小时，锯开车门将妇女救出。

这起车祸发生在今早（10月26日）8时许，地点在实龙岗2道和曼德里路（Boundary Road）交界处。车祸发生后，共有六人被送院接受治疗。

记者接获通知赶往现场，看见两辆车已经移到路旁，但路面留下不少玻璃碎片以及零件。蓝色汽车损坏程度较严重，乘客座位旁的车门被撞得扭曲变形，部分车门已被锯开；黑色多用途轿车的车头也严重受损，引擎盖被撞得掀起。

蓝色汽车的一名亲友（40来岁）闻讯后，气急败坏赶来了解情况，但他不愿多谈。

附近居民许先生（71岁，退休）受访说，早上听到巨响后，知道楼下发生了车祸。“我听目击者说，蓝色汽车当时正在路口U转，不知何故被对面直走的黑色多用途轿车撞上。”

据他形容，事发时，多用途轿车上有一名10多岁的华族男生和他40来岁的母亲。“事发后，男生坐在路堤上，手上包了纱布。他的母亲则在一旁，看似没有受伤。”

另一居民郭女士（70岁，包点店员工）则表示，她看到大批民防部队人员拿液压切割器锯开蓝色汽车的车门，一群人锯了超过半小时，好不容易才把伤者救出。

民防部队受询时证实上述车祸，指一名女乘客受困汽车前座，当局使用液压救援工具将她救出。这起车祸中，五人被送往陈笃生医院救治，另一人则被送往竹脚妇幼医院救治。