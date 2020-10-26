八岁女遇车祸昏迷不醒 炉主父暂放悲伤恭送九皇大帝回驾

（早报讯）八岁女儿遭遇车祸昏迷不醒，她的父亲也是盛港西龙南殿的炉主，父亲为了完成炉主责任，昨天（10月25日）放下悲伤，在九月初九的九皇法会中，恭送九皇大帝回驾。

zaobao.sg昨天报道，一辆红色奥迪汽车和一辆货车上周五（23日）晚上8时08分，在兀兰12道发生车祸，导致货车上有两人被抛飞出车外，身受重伤。

其中一名受重伤的是八岁女童，父亲陈先生（45岁，运输业）受访时说，当时开货车的是他的姐夫，车上载有姐夫的一对儿女，以及他两名八岁和六岁女儿。大女儿过后不幸被被抛飞，动了手术后，至今仍在医院昏迷。

陈先生今早告诉《联合晚报》，今年是他第一年当炉主，九月初一时，大女儿还陪她恭迎九皇爷。

谈到大女儿，他指目前她仍在昏迷当中。“她暂时还在危险阶段，接下来的36个小时依旧是关键。”

不过，为了完成自己的炉主责任，陈先生暂时放下悲伤，回到盛港西龙南殿，恭送九皇九位大帝回驾。

昨天是农历九月初九，陈先生昨晚在面簿帖文说：“今天是龙南殿2020年第64届九皇法会，九月初九日恭送九皇九位大帝回驾，很快我就完成今年炉主的责任和任务。”

陈先生坦言，至今仍无法接受家人上周五发生车祸，“我真的非常心痛难过，但我会做自己应该做的事情，完成我的任务。”

今天早上，他也再次贴文说，指今年的法会正式落幕，自己也完成了任务。他之后也买了早餐回家和小女儿一同用餐，并上载照片，场面非常温馨。

警方受询时证实接获上述车祸通报，三名年龄介于八岁至27岁的货车乘客，以及一名32岁的轿车乘客在清醒状态下被送到陈笃生医院，56岁货车司机则在危险驾驶导致他人受伤的罪名下被捕，调查仍在进行中。