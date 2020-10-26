NEX电影院通气管掉落 五青年救人获奖

（早报讯）五名19岁青年结伴看戏，碰上电影院冷气与机械通气管掉落砸伤人，5人临危不乱协助伤患、疏散，获民防部队颁奖。

zaobao.sg之前报道，这起意外发生于今年8月30日下午4时45分左右，地点是实龙岗中心的NEX购物中心的邵氏戏院。当时播放电影《天能》的第6影厅内，有两个冷气与机械通气管突然掉下，砸伤两名女子。

当时，郭宇恒、郑詠升、许永俊、何人杰以及文卡特就在该影厅看戏，他们事发后马上发号施令，让大家尽快离开，还在影厅外为伤者提供援助。见义勇为的这五人昨晚（10月25日）在宏茂桥民防分局，获颁发社区援救者奖。

文卡特受访时表示，他们都是中学好友，事发时众人都先愣住，所幸许永俊最先回过神，叫喊着让大家马上离开。

“我们疏散人群，我也帮忙打电话通知民防部队，许永俊则为伤者提供援助。”

许永俊受访时则表示，中学时期参加了红十字青年协会课外活动，曾接受过四年的急救训练，因此看到女伤者倒地后，便马上帮忙。

“女伤者说头部很痛，我反复检查，没发现出血。我担心她受内伤，就一直跟她说话，让她保持清醒，直到救护人员到场后才离开。”

何人杰受访时称，帮人出自本能反应。郭宇恒也表示，相信换作其人，大家也会同样伸出援手。郑詠升则表示：“老实说，当时我紧张到双手不停发抖，很庆幸我们能帮到他人。”

邵氏机构董事邵在忠赞扬这群青年，指因他们在危急时刻发挥迅速的思考和反应，帮忙疏散人群，戏院里的观众们才得以安全疏散。他也表示，他们的行为显示了当紧急事故发生时，懂得如何应对非常重要。

“他们英勇和无私的行为值得嘉奖，也实至名归获颁社区援救者奖。我非常鼓励大家具备一些急救技能，在危机时刻能派上用场。”