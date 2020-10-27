（早报讯）美国隔夜股市大幅收低，道琼斯工商指数跌650点或2.29％，标普500和纳斯达克指数各跌1.86％和1.64％。

欧洲冠病疫情再度恶化的阴影笼罩本地股市，新加坡海峡时报指数周一（10月26日）下跌14.08点或0.55％，闭市报2523.31点。

今日（10月27日）可关注股票：

1. 胜科工业（Sembcorp Industries）与新加坡能源集团（SP Group）合作发展一个环境可持续平台（Environmental Sustainability Platform），预计在2021年第一季推出。此平台可以交易再生能源证书（renewable energy certificates）、碳信用额（carbon credits）以及提供碳咨询服务。

2. 新航工程（SIA Engineering）与菲律宾宿务航空公司（Cebu Air）达成协议，以774万美元（约1053万新元）收购后者持有SIA Engineering Philippines Corporation（SIAEP）的所有股权。SIAEP由新航工程持股65％，菲律宾宿务航空公司持股35％。

3. 星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）以每单位2.34元，优先献售（Preferential Offering）的大约3亿2464万个新单位，将于今天早上9时起，在新加坡交易所主板挂牌交易。

4. 宝泽亚太房地产信托（AIMS APAC REIT）2021财年第二季每单位派息（DPU）2分，与第一季持平，但比上财年第二季减少20％。

信托的净房地产收入同比减少5.2％至2132万元，营收减少0.3％至3049万元。若与第一季相比，净房地产收入和营收各增加14.5％和11.9%。

5. 新丝路集团（New Silkroutes Group）回应新交所询问时指出，德勤（Deloitte）通知公司，表示将不再担任公司的审计师。公司因此将在10月30日召开的常年股东大会上，建议由Crowe Horwath First Trust LLP负责公司的审计工作。

德勤之前指出，无法针对公司截至2020年6月30日的财报表示意见（disclaimer of opinion）。

6. HC外科（HC Surgical Specialists）接获旗下诊所的专科医生王建平通知，张思莹再度向上诉庭提出上诉，反对高庭于10月2日的裁决。