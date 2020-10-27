陈振声：冠病疫情凸显我国物流业优势

（早报讯）冠病疫情打断全球供应链，但仍有许多国际企业通过我国储存和运送货物。贸工部长陈振声认为，新加坡以高效、迅速应变和持续一致的政策，是新加坡作为区域物流中心的优势。

贸工部长陈振声和人力部长杨莉明周二（10月27日）早上在参观德铁信可（DB Schenker）的红狮物流设施后召开记者会。

陈振声指出，冠病疫情爆发前，全球供应链已出现变化。大型公司调整货物的生产和分销地点，以及销售市场，而冠病疫情加速了这些变化。

本地物流公司效率高，能很快安排送货，而这些公司与我国海港、机场和关卡运作配合无间，整个物流运作过程迅速高效。此外，我国在政策上保持开放，吸引跨国物流公司来新投资，而且与多国有自由贸易协定，这些公司能以具有竞争力的价格运送货物。

陈振声认为，这些优势在冠病疫情期间显得更为重要。他说：“全球物流网络的挑战越大，新加坡凸显优势的机会就越大。

随着亚洲的制造活动重启，物流公司的本地设施在过去数月处理的货物量有所增加。许多主要物流公司都表示，过去数月来，货仓几乎爆满。德国物流公司德铁信可的红狮物流设施于今年1月启用，虽然仍处于开业后的第一阶段，但储存的货品占容纳量的80%。

根据经济发展局在2018年和2019年获得的投资承诺，在新加坡的大型物流公司计划在接下来五年创造1500个新职位空缺，以壮大本地业务。