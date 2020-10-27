一元卖“毒邮票”供女同学试尝 20岁理工生被捕

（早报讯）20岁南洋理工学院学生涉嫌在校园内贩毒，以一元“试用价”卖给一名女同学尝试“毒邮票”，校方得知后进行校内调查，事后报警将他逮捕。

被告萨黑尔早前承认两项抵触滥用毒品法令（MDA）罪，指他在去年6月22日在校园把俗称“毒邮票”的致幻毒品交给一名18岁的女同学，同月25日，肃毒人员更在他的家中搜出140枚毒邮票。

案情揭露，被告和女同学是通过戏剧社相识，当被告知道女同学对毒邮票有兴趣后，便在学校礼堂内给她一枚毒邮票尝试。当时，女同学只象征式给了被告一元。

校方两天后得知此事并展开调查，两人于6月24日在校园内被逮捕，肃毒局人员隔天从被告家搜出140枚毒邮票。

毒邮票是一种强烈的半人工致幻剂，学名为麦角酸酰二乙胺（LSD），一般是为粉末状，可以直接服食或混入水中。这种新兴毒品的价格较低，但致幻性是大麻等传统毒品的数倍，使用者多为年轻人。

除了上述的女同学之外，被告也承认在去年6月为另两名同学供应约七枚毒邮票，另外也以250元的价格贩卖20枚毒邮票给一位名为Ash的男子。

被告早前在庭上认罪，今早针对他的缓刑监视报告进行讨论。

庭上揭露，被告称是为了赚钱购买毒品，但又提到父亲有暴力倾向，曾因恐慌急袭症发作（panic attack）到心理卫生学院看诊，表示宁愿遭逮捕也不想回家和父亲同住。

因此，法官要求缓刑监视官针对被告因何贩毒、家庭环境、母亲是否能支持被告往后的生活，以及被告接下来的学业发展等再做详细报告，将此案展延至11月17日下判。