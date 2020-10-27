网上热议改装防疫器躲避追踪 当局：行为犯法

（早报讯）有人在网络论坛讨论如何改装携手防疫器来躲避追踪，智慧国及数码政府署指出，对防疫器进行任何刻意或恶意的改装，都属犯罪行为。

根据本地网络论坛HardwareZone上的讨论，有网友建议为了躲避追查，应该摘除“合力追踪”携手防疫器（TraceTogether Token）的电池，甚至打印他人防疫器上的QR码黏在自己的防疫器上使用。

许多网友也热烈加入相关讨论，甚至提出如何阻断小范围内蓝牙信号，让携手防疫器失效，论坛讨论一共吸引了接近900个留言。

不过，目前还不能确定，是否已经有人将携手防疫器进行改装，以躲避追踪。

智慧国及数码政府署在答复《联合晚报》询问时指出，当局意识到网上有人声称改装防疫器，并提醒公众携手防疫器为新加坡政府所有，“任何刻意或是恶意对携手防疫器进行改装的行为，都是触犯‘滥用电脑法令’，可视为犯罪行为。”

当局至今已发出超过40万个携手防疫器给公众，据了解，当局目前并未接获任何有关携手防疫器被刻意损坏或改装的通报。

智慧国及数码政府署也指出，除了写上名字或是使用贴纸，公众只要不遮挡防疫器上的QR吗，是可以为防疫器进行个性化的装饰。

发言人说：“我们希望提醒公众负责任地使用携手防疫器。防疫器的滥用会影响接触追踪的工作，这对我们抑制冠病病毒的传播至关重要。”