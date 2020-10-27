【中医师涉非礼案】女病患否认用词挑逗 庭上失控大喊

（早报讯）中医师涉非礼女病患，律师进行盘问时，指是女病患告诉中医师她“私处干”、“乳头硬”，女病患频频否认，情绪失控在庭上大喊“哇唠”。

74岁的中医师林亚峇面对两项侮辱女性尊严和两项非礼的控状，指他在前年10月1日于丹戎巴葛路100AM购物中心的新华中医内，非礼一名40岁的女病患。案发时，他是该中医诊所的兼职中医师。

林亚峇不认罪，案件昨日（10月26日）开审，42岁的女病患上庭供证。

《新明日报》昨日报道，女病患在供证时指出，被告不仅问她有没有男朋友，叫她跟男朋友进行多一些性生活，还建议男友帮她吸乳头，称可治好她的身体。过后，在被告帮女病患推拿时，又拿出润滑剂要她按摩私处，对她进行拔罐和针灸，在她无法移动时，掀开她的背心，在乳头上涂麝香粉并动嘴吸她的乳头。

昨午审讯时，女病患接受辩方律师陈其玉的盘问。辩方律师指是女病患告诉被告自己未婚，没有孩子吸过她的乳头，称乳头很硬很痒，问被告吸乳头或性生活是否能治疗身体的问题，还说私处干。女病患不认同。

律师还指出，被告当时有说吸乳头加上中药材麝香会有帮助，也跟女病患说他无法帮她吸，除非有女病患的家人或护士在场。被告没有用手或嘴碰触她的乳头，也没有意图要非礼她。女病患否认这样的说法。

当律师提到，被告没有用手指隔着裤子按她的私处，以及被告是用润滑剂按摩她的双脚时，女病患对于这样的说辞难以置信，情绪激动，直接在庭上喊“哇唠”。

女病患表示被告的种种行为都令她感到被羞辱，也认为对方的确在非礼她。案件明日续审。