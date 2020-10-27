违让她"住到死"承诺老汉要前妻卖600万“婚房” 前妻上诉得直

（早报讯）七旬老汉多年前与妻子离婚时，曾同意让她在价值600万元的“婚房”终老，但事后称债务缠身，成功修改庭令，逼前妻卖屋，最终遭三司推翻。

判词显示，这对怨偶在1973年8月12日结婚，丈夫目前74岁，妻子70岁，两人于1994年6月21日正式离婚。根据双方的同意的庭令（consent order），丈夫答应每月给妻子2500元赡养费，总数达25万2000元，也答应在妻子死前不卖屋，让妻子终身住在“婚房”。

该“婚房”是间私宅，由丈夫和妻子在1986年以38万5000元购得，目前市价约为500万元至600万元。

丈夫后来再婚，在1998年与现任妻子联名买了一间五房式组屋，并育有25岁的儿子。

后来，丈夫称情况有变，与现任妻子感情生变长达10年，目前月入只有2000元。他也说，由于欠债累累，无法偿还房屋贷款，需要用信用卡支付家庭开销，儿子大学学费需要靠妻姨帮忙。他透露，银行卡债近9万元，欠妻姨的债务也高达7万零200元。

丈夫于是在去年8月，向法庭提出修改同意的庭令申请，好让他被判破产前，将私宅卖掉还债。法官当时认为，如果丈夫真被判破产，银行逼丈夫卖屋，让妻子终身居住的协议自然就“不可行”，因此批准了申请。

然而，妻子对法官的裁决提出上诉。

三司表示，法庭是在1997年5月30日，引入妇女宪章第112节条文，赋予法庭修改同意庭令的权力，不过丈夫与妻子是在1994年3月24日就正式离婚，认为法庭无权修改庭令，最后判妻子上诉得直。