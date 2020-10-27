小六会考预计11月25日至27日之间放榜 为防疫以新方式领成绩

（早报讯）今年小学离校考试（PSLE）预计在11月25日至27日之间放榜。因应冠病防疫需要，为避免人员拥挤与确保师生安全，今年学生将不再在学校大礼堂领取成绩单，而是以小组形式在个别教室进行，或是选择上网查看成绩。

新加坡考试与评鉴局（SEAB）今天下午发表文告说：“我们认识到，能够亲自领取他们的考试成绩是许多学生教育过程中的重要组成部分。它让学生有机会与同学们在一起，并在必要时就他们的下一步去向老师咨询。因此将安排学生在成绩发布之日返回各自的学校，从老师那里亲自领取成绩。”

考评局考虑到参加小六会考的学生年纪尚小，可能需要更多支援，因此允许每位学生由最多一名家长或监护人陪同前往学校领取成绩单。不过家长或监护人进入校园后，须留在指定的公共区域等待，不能和学生一同进入课室。

至于领取剑桥N水准、O水准和A水准会考的考生，则只能独自前往学校领取成绩。N水准预计在12月17日到21日放榜，O水准的放榜时间则为明年1月11日至13日。至于A水准放榜日期则在明年2月19日至23日之间。考评局说，确切放榜日期只会提前约一个星期公布。

与目前的做法一样，私人考生的成绩单和证书将通过邮寄方式寄到考生提供的邮政地址。

考评局提醒，放榜当天凡是正在隔离、履行居家通知、拿缺席假（leave of absence），或是身体不适的考生都不应回校拿成绩。他们可以上考评局官网查看成绩，过后再亲自或是请人代领成绩单及相关表格，或联系各自学校，安排以邮寄方式寄出资料。